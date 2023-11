É hoje: 'Me Leva Festival 2023' acontece nesta quarta no sambódromo

Manaus/AM - Nesta quarta (1º) o Sambódromo de Manaus recebe a partir das 20h o festival "Me Leva" que terá mais de cinco horas de duração e está conquistando o Brasil, sendo considerado um dos principais eventos de música da atualidade.

Atrações

Além de contar com as atrações das outras edições, como Belo, Pixote, Turma do Pagode e DJ FB, o evento em Manaus conta ainda com a apresentação do Hungria, um dos principais nomes do hip hop no Brasil. O Me Leva Festival Manaus será realizado no Sambódromo, no dia 1⁰ de novembro.

Serviço

Para esta edição do Me Leva Festival, os ingressos custam de R$ 80 a R$ 400 e estão sendo vendidos através do site Quero2Ingressos e em pontos físicos nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium ou Manauara.

O evento disponibiliza quatro setores para este grande evento com valores de venda no primeiro lote: Pista (R$ 80), Frontstage (R$ 140), Camarote Stage Open Bar (R$ 400) e Camarote Sambódromo.

O setor com Open Bar oferece o serviço durante todo o evento e não será vendido para menores de dezoito anos.

Para o Camarote Sambódromo é permitida a entrada de até 25 pessoas. O espaço pode ser adquirido por R$ 5 mil. O valor inclui um climatizador e um barril de 50 litros de Chopp Heineken.

Ingresso na 'casadinha'

Quem quiser garantir os ingressos do setor Pista com um super desconto, pode aproveitar a 'casadinha'. Na compra de um par de ingressos, o cliente economiza e paga somente R$ 140. No entanto, é preciso agilizar. A promoção 'casadinha' tem duração de apenas 48h após a abertura das vendas.

Mais do Me Leva

O festival apresenta o melhor da música em um único dia. A primeira edição do evento foi realizada em Vitória, no Espírito Santo, e alcançou cerca de 12 mil pessoas.