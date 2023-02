É hoje: Lexa agita Manaus no Bloco Filhos da Guta

"Só depois do Carnaval", "Chama ela", "Sapequinha", "Aquecimento da Lexa", "Combatchy", "Cavalgada" são alguns hits de Lexa, que também é rainha de bateria e tem seu próprio bloco, o "Bloco da Sapequinha". A canção "Avisa Lá", recente colaboração com Anitta, promete ser um nos hits do Carnaval 2023.

Manaus/AM - Hoje(4) o bloco "Filhos da Guta" vai agitar o Podium da Arena da Amazônia com a cantora Lexa. A festa começa às 16h e os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 360 e estão à venda no site Sympla.com/augistahaus.

