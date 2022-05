Duda Beat vai agitar Super Love Festival em Manaus

Manaus/AM - No Dia dos Namorados, Manaus receberá a “Duda Beat On Tour” no ‘Super Love Festival’ que acontecerá a partir das 16h, no Studio 5 Centro de Convenções, zona Sul de Manaus. A cantora é uma das atrações principais do primeiro festival de música LGBTQIA+ da Região Norte.

Para a produtora e coordenadora, Loren Lunière, o “Super Love Festival” é um espaço cultural para representatividade e fortalecimento da causa LGBTQIA+. O evento vai celebrar toda forma de amor, com liberdade e respeito.

A programação foi concebida para ter o máximo de artistas LGBTQIA+ e que também apoiam a causa. Com hits “Bixinho”, “Meu Jeito de Amar”, “Meu Pisêro”, “Dar uma Deitchada”, entre outros, Duda Beat será a atração nacional do “Super Love”.

“A Duda Beat é uma artista que apoia a causa, que abraçou o pop e a comunidade LGBTQIA+. Suas músicas são consideradas a "Sofrência do Pop" e no último ano, ela cresceu na carreira, sobretudo emplacando um hit atrás do outro. Duda acabou de chegar da Europa e está ansiosa para vir a Manaus fazer uma performance lendária nesse festival, que sem dúvidas, já é um marco histórico nos eventos culturais do Amazonas”, afirmou a produtora.

Além de Duda, o festival conta ainda com um line-up de vários artistas regionais como Márcia Novo, Pimenta com Sal, Sants, Anna Suav, Antônio Bahia, Rafa Militão, Karen Francis, Bruno Rodriguez, Bel Martine, Bernard, Lluaninha, Vena Volu, Victor D’Lírio, Lua Negra, Thaís Kokama e Aurora Boreal.

Os ingressos do lote promocional abriram no último sábado (21) e já estão esgotados. O segundo lote para arquibancada, front stage e camarote, está à venda nos pontos físicos das Lojas Diniz dos shoppings Manauara, Sumaúma e Grande Circular, e também on-line pelo site shopingressos.com. Os valores variam de R$ 50 a R$ 250, valor de meia-entrada e mais a taxa do site.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 9.8250-2002 ou pelas redes sociais Lunière Produções.