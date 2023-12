Dono do hit 'Marretada do Thor', Mc FG agita baile em Manaus

Manaus/AM – O Mc FG, dono do hit Marretada do Thor, vai estar em Manaus, nesta sexta-feira (8), para comandar o ‘Marretada do Thor – O baile’. O evento começa às 20h no Êh’bar, localizado na Rua Rio Itannana, 111, Vieiralves.

Além de FG, o evento também contará com as atrações No Sigilo, MC Aleff, A vibe e DJ Paulo Marques.

Interessados em comprar ingressos ou ter mais informações podem entrar em contato pelo número (92) 99242-3705.