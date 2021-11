'Dogman' e 'Bob Cuspe' entram em cartaz no Cine Casarão, nesta quarta-feira

Manaus/AM - A programação desta semana do Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, no Centro de Manaus, contará com duas estreias nesta quinta-feira (11): ‘Dogman’ e ‘Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente’, às 16h30 e 18h30, respectivamente. Os ingressos podem ser adquiridos no perfil do espaço cultural, no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Com direção de Matteo Garrone, ‘Dogman’ conta a história de Marcello, um humilde funcionário de um petshop localizado na periferia de Roma, e que se envolve em um dos piores crimes já registrados na história da Itália. Dominado por um sentimento de vingança incontrolável, ele decidiu torturar, durante horas, um ex-boxeador que atormentava todos os moradores do bairro em que vivia. O filme será reexibido na sexta-feira (12), às 17h30, e no domingo (14), às 16h30.

A outra estreia será ‘Bob Cuspe - Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente’, de César Cabral. O icônico personagem dos quadrinhos dos anos 1980, Bob Cuspe vive em um deserto pós-apocalíptico infestado por astros do pop que estão sempre tentando lhe matar. O cenário onde a história se passa, na verdade, é um purgatório criado dentro da mente do criador de Bob, o cartunista Angeli. O longa será reexibido sábado (13), às 19h30, e domingo, 18h30.

Programação

Ainda na programação do Cine Casarão, é possível assistir, nesta quarta-feira (10), às 15h30, ‘Perfume de Mulher’ com entrada gratuita. Já na sexta-feira, as reexibições ficam por conta de ‘Frei Damião’, às 15h30, e Júpiter, às 19h30. E no sábado serão reexibidos ‘Adam’, às 15h30, e ‘Cabeça de Nêgo’, 17h30.

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.