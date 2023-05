Documentário sobre artista trans indígena é destaque no Cine Casarão

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (1º), a programação do Cine Casarão passa a contar com o filme ‘Uýra - A Retomada da Floresta’, dirigido por Juliana Curi. No mesmo dia também estreia o longa-metragem ‘Urubus’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

A primeira exibição de ‘Uýra - A Retomada da Floresta’ está marcada para 19h45, de quinta-feira. O documentário conta a história de Uýra, uma artista trans indígena, que viaja pela Amazônia em uma jornada de autodescoberta usando a arte performática para ensinar aos jovens indígenas que eles são os guardiões das mensagens ancestrais da Floresta Amazônica.

Uýra lidera um movimento crescente por meio das artes e da educação, ao mesmo tempo em que promove a união e inspira os movimentos LGBTQIA+ e ambientalistas no coração da Amazônia. O filme será reexibido sábado (3), às 16h, e domingo (4), às 19h30.

Outro longa que terá sua primeira exibição, na quinta-feira, às 17h40, será ‘Urubus’, de Cláudio Borrelli. Na quarta maior cidade do mundo, São Paulo, onde a pichação cobre mais muros e prédios do que qualquer outro lugar no planeta, Trinchas comanda um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca. Mas, quando Trinchas conhece Valéria, uma estudante de pós-graduação em Arte, uma paixão surge entre os dois.

Os mundos distintos do casal colidem, resultando na invasão da 28ª Bienal de São Paulo. A partir de então, a pichação ocupa lugar no mundo da arte e o grupo de jovens invisíveis de periferia, torna-se protagonista de um polêmico debate cultural. A reexibição será no sábado, às 19h30.

Ainda na grade de programação do Cine Casarão, o público pode conferir ‘A Esposa de Tchaikovsky’ (quinta-feira, 15h10; sexta-feira, dia 2, às 19h30), ‘O Próximo Passo’ (sexta-feira, às 15h30; domingo, às 15h30), ‘Dançando no Silêncio’ (sexta-feira, 17h30) e ‘O Mestre da Fumaça’ (sábado, às 17h30).