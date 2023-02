DJs são atrações da Festa Carnaval OFF com muita música eletrônica

Manaus/AM - A festa “Carnaval Off” vai agitar a pré folia momesca com o melhor da e-music no próximo dia 10 de fevereiro, a partir das 22h, no UnBa Sushi Bar, localizado na Av. Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, com a apresentação dos DJs RauR, MAHGA e Alvz.

No mesmo espaço acontece o showcase da District Music, que promete uma pista de dança com vista privilegiada, às margens do Rio Negro, e uma decoração carnavalesca especial. Lá, os organizadores ainda disponibilizarão acessórios de Carnaval para o público.

Um dos nomes mais esperados é o do DJ RauR, que é bastante conhecido na cena eletrônica da cidade. Formado em discotecagem pela Amazon Tribe Studio e co-founder do Coletivo District, o DJ tem vários sucessos lançados, incluindo “OFF SBLING” e “SET HOME”.

Ele ganhou destaque nacional por apresentar suas linhas sonoras versáteis, frenesis extremos e hits extremamente dançantes. Além disso, RauR tem suas escolhas influenciadas pela psicodelia, mesclando com um tom mais sério e underground em seus sets.

Também residente do Colectivo District e co-fundadora do District Music, a DJ MAHGA é apaixonada por música desde muito nova e desponta no cenário local mostrando um set versátil que une house, techno e minimal. Ela se formou pela Amazon Tribe Studio e já dividiu o palco com grandes estrelas, incluindo a badalada DJ paulista, Eli IWASA, Eike Luige, Iann Wenery, J. Maia, Nordic Walking, entre outros.

A terceira atração será o DJ Alvz, residente do coletivo Adágio, que mostra um set com influência do Eurodisco e Indie Dance, além de alguns ritmos autorais. Ele já se apresentou com nomes de peso da cultura e-music, como Eike e Coppola.

“Manaus está abrindo os olhos para uma nova vertente da música e o Carnaval OFF será importante para democratizar o ritmo, descobrir novos talentos, apresentar novas opções de lazer com amigos e familiares, além de proporcionar novas experiências. A música é o nosso instrumento de expressão, tanto de sentimentos quanto de vontades. É por meio dela que podemos estar conectados e em sintonia”, afirma um dos organizadores do evento, Junior Vicente.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site do Shotgun: https://shotgun.live/pt-br/events/carnaval-off. O lote promocional tem o valor de R$ 30, enquanto a consumação para 10 pessoas está no valor de R$ 600 e os lounges estão disponíveis a partir de R$ 1 mil. Para mais informações, ligue ou envie mensagens por meio do contato (92) 99478-4950.