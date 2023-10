DJ Vintage Culture volta a Manaus com festival 'New Experiense'

Manaus/AM - No dia 25 de novembro o DJ Vintage Culture volta a Manaus com o festival "New Experience". O show vai acontecer às 21h na Arena da Amazônia e além de Vintage, vão se apresentar DJ Bess, Viot, Mila Journee, Doozie e Fancy Inc.

Os ingressos estão disponíveis no site quero2ingressos.com e nas Centrais Oba ingressos nos shoppings Millenium e Manauara. No setor frontstage os valores variam entre R$ 140 e R$ 280 reais, já no setor backstage com direito a Open bar, o valor é entre R$ 600 e R$ 1.200.

Lukas Ruiz, conhecido como DJ Vintage Culture, também é empresário e produtor brasileiro de música eletrônica do gênero house music. Ele teve uma rápida ascensão lançando versões como "Blue Monday" do New Order e "Another Brick in the Wall" de Pink Floyd, que logo começaram a viralizar na rede junto com suas versões de "Bete Balanço" do Cazuza e "Bidolibido" de Fernanda Abreu.