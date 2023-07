Divulgados primeiros espetáculos no Teatro Amazonas para o mês de julho

Manaus/AM - O Teatro Amazonas apresentou a agenda de espetáculos do dia 1º ao dia 16 de julho, contando com dança, música, peças, entre outras atrações culturais.

No dia 1º de julho, com sessões às 17h e às 20h, a programação se iniciou com o Backstage Studio de Dança, que apresentou o espetáculo “15 clássicos”, trazendo através da dança, uma imersão em histórias como Harry Potter, Tarzan e High School Musical.

No dia 2, às 11h, as crianças aproveitaram a programação “Balões”, com o palhaço Caco. Neste espetáculo de 50 minutos, Caco revive momentos, reencontra pessoas e faz novas amizades. Com a leveza de um balão, o palhaço convida o público a ser criança novamente e a flutuar sem cair.

Ainda no domingo, dia 2, com sessões às 19h e às 21h30, o Ateliê 23 apresentou o espetáculo “Cabaré Chinelo”. A história conta o outro lado das prostitutas que viveram no período da belle époque na cidade de Manaus. A classificação indicativa é para maiores de 18 anos, e a peça contém cenas simbólicas de violência.

Iniciando a série “Encontro das Águas”, a Orquestra de Câmara, o Balé Folclórico e o Madrigal do Amazonas exibem o musical “Divaland”, que acontecerá nos dias 4 e 5 de julho, às 20h. O show busca representar várias personalidades femininas que concebemos como “Divas” em diversas áreas da arte, como a música, o cinema, a moda e o teatro. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.shopingressos.com.br, e a entrada é para maiores de 16 anos.

No dia 6 de julho, o espetáculo “Natsukashii” trará a sensação de nostalgia ao relembrar a infância nos tempos de ouro dos animes e mangás japoneses. O evento, realizado pelo grupo Geek Jukebox, se inicia às 20h e os ingressos estão à venda no site www.shopingressos.com.br.

Voltando com a Série Encontro das Águas, com dois dias de exibição, o evento “Muzikstation: Restart” acontecerá nos dias 7 e 8 de julho, às 20h, no palco do Teatro Amazonas. Com a Amazonas Filarmônica e o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, o show busca trazer a experiência de ter uma orquestra tocando trilhas sonoras de videogames. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.shopingressos.com.br.

No domingo, dia 9, o Ballet Álvaro Gonçalves traz a apresentação “Nossa Dança”, às 19h, com o objetivo de explorar a mistura de ritmos e a delicadeza e controle do ballet clássico. O show dura cerca de 1h30 e os ingressos estão à venda no site www.shopingressos.com.br.

Já no dia 11 de julho, às 20h, o Teatro receberá o espetáculo “Caput Art 5”, que, por meio da dança, faz referência ao artigo 5° da constituição, que defende que todas as pessoas são iguais perante a lei. Realizado pelo Corpo de Dança do Amazonas, o evento é gratuito e livre para todos os públicos.

Na sexta-feira, dia 14, o Corpo de Dança do Amazonas trará, às 16h, a apresentação de dança contemporânea “Sarau no Hall - Dia Internacional do Homem”. O show ocupará o hall do Teatro Amazonas, e será aberto ao público para quem quiser apreciar a arte.

Já nos dias 15 e 16, ambos às 11h, a Série Encontro das Águas traz a programação infantil “Disquinhos”, cujos ingressos podem ser adquiridos no site www.shopingressos.com.br. A apresentação cultural, guiada pela Orquestra de Câmara do Amazonas e a Cia de Teatro Metamorfose, contará com fábulas de Esopo, contos de Hans Christian Andersen e dos Irmãos Grimm, lendas indígenas, cantigas de roda e textos em domínio público que serão interpretados em várias linguagens, como música, teatro de bonecos e sombras.

Encerrando a programação com mais um evento da Série Encontro das Águas, será trazido de volta o clássico de Miguel de Cervantes, com a Amazonas Filarmônica, a Associação Belas Artes e o Ballet Álvaro Gonçalves em uma releitura da obra “Dom Quixote”. O espetáculo contará com quatro sessões, nos dias 12, 14 e 15 de julho às 20h, e no dia 16 às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site www.shopingressos.com.br.

Para mais informações sobre a programação do Teatro Amazonas, e outros espaços culturais, visite o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (cultura.am.gov.br).

