Divulgada lista dos classificados no edital de autorização de uso gratuito do Teatro Amazonas

Manaus/AM - Os organizadores dos eventos culturais classificados para o uso gratuito do Teatro Amazonas têm até o dia 4 de abril para apresentar a documentação necessária, divulgada no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) na aba editais. Ao todo, 16 manifestações de cunho cultural e artístico foram aprovadas e devem ser realizadas entre os meses de junho e agosto deste ano, utilizando o espaço do Teatro Amazonas sem nenhum custo para seus produtores e realizadores.

No site, os aprovados de natureza física ou jurídica, encontram a relação de documentos e informações necessárias para o próximo passo, a celebração do alvará de autorização de uso de bem público.

O edital foi divulgado com antecedência de 30 dias, de forma on-line, com o prazo de apresentação das propostas, no Edital de Credenciamento, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE), em 4 de janeiro de 2023.

Participaram da seleção, instituições, produtores e artistas de âmbito nacional e regional, abordando as mais diversas modalidades artísticas: audiovisual, teatro, dança entre outras. As propostas classificadas seguiram todos os trâmites especificados no edital.

Após as análises nas fases de habilitação e curadoria, em caráter eliminatório e classificatório, e do período de recursos, os proponentes aprovados foram divulgados no portal da Cultura. Confira a lista de aprovados aqui: https://bit.ly/3ZGg4sW.