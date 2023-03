Dia Internacional da Mulher terá shows e exposição gratuitos em Manaus

Manaus/AM - Nesta quarta (8) serão realizados eventos em alusão ao Dia Internacional da Mulher, com destaque na economia criativa feminina e arte, que homenageiam a importância das mulheres na sociedade.

No dia 8 de março, às 16h, acontece o Sarau "Performance Dia das Mulheres”, no Hall do Teatro Amazonas, com o Corpo de Dança do Amazonas, livre para todos os públicos que visitarem o espaço cultural neste dia. A performance conta com uma apresentação de dança contemporânea para homenagear o simbolismo da data.

Ainda no dia 8, às 15h30, acontece na Praça da Saudade, a concentração do ato “Mulheres pela Democracia”, que vai realizar uma caminhada pelo Centro de Manaus. A passeata tem início às 16h, com a presença de Keila Gomes e o Maracatu Baque Mulher e terá chegada no Largo de São Sebastião, às 18h, onde acontecerão shows e apresentações artísticas.

O evento será apresentado por Rosa Malagueta e Francy Jr, com performance de Keila Gomes, Poetizando com Cleia Alves, música com a cantora Karen Francis e apresentação do show Samba com Elas.

Em continuidade à celebração da luta feminina, de 9 a 11 de março, das 9h às 16h, acontece mais uma edição da Expomulher, no corredor térreo do Palacete Provincial. O evento conta com a participação de 50 empreendedoras, que aproveitam a oportunidade para divulgar e comercializar presencialmente suas produções de artesanato, costura criativa, gastronomia, biojoias, universo geek e artes em geral.

De acordo com a gerente de eventos do Palacete Provincial, Márcia Fernandes, o evento aumenta o lucro das empreendedoras e difunde o mercado da economia criativa.

“A realização da Feira objetiva venda de produtos, incentivando e ampliando as oportunidades de empreendedorismo feminino no Estado do Amazonas, ofertando espaço gratuito para empreendedoras participantes, visando assim difundir e potencializar o mercado de economia criativa no Estado do Amazonas”, diz Márcia.