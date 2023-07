Dia do escritor tem programação especial em Manaus; confira

16h Apresentação Cultural “Corpo sentimento Clube da Madrugada” com o Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

14h Palestra “Poesias e Poetas do Clube da Madrugada: temas e percursos” com o escritor Tenório Teles

11h00 às 11h50 Sarau com a Orquestra de Violões do Amazonas

9h Palestra “Breve histórico sobre a Academia de Letras do Brasil -Amazonas” com o Presidente da ALB/AM - Escritor Leonardo Mississipe.

Museu da Imagem e do Som do Amazonas

9h às 17h Exposição de livros em parceria com a Biblioteca Pública do Estado

Para comemorar o Dia Nacional do Escritor, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas preparou uma programação especial, que será realizada no Palacete Provincial, localizado na praça Heliodoro Balbi, Centro. As atividades acontecem nesta terça-feira (25), das 9h às 17h.

