The Devils toca clássicos do rock neste sábado no Old 88 Garage

Serviço: O que: Show da banda The Devils Onde: Old 88 Garage - Avenida João Valério, conjunto Vieiralves Quando: Sábado (7) - 16h

A banda The Devils também conta com o baterista Wesley Oliveira, guitarrista Diegão Freitas e baixista Mark Nascimento.

"Tocaremos muito grunge, rock nacional, classic rock para o público do Old. Será uma tarde memóravel para todos", afirmou o vocalista Thiago Monteiro.

Manaus/AM - A banda The Devils vai tocar muito rock'n'roll clássico por volta das 16h deste sábado (7), na "Feijoada Pauleira" do Old 88 Garage, localizado na Avenida João Valério, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

