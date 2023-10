Denise Fraga estrela espetáculo 'Eu de Você' no Teatro Amazonas

Manaus/AM - A atriz Denise Fraga leva para o palco do Teatro Amazonas histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia, no espetáculo "Eu de Você", da NIA Teatro (SP). O monólogo premiado, com produção de José Maria e direção de Luiz Villaça, compõe a programação desta terça-feira (10) do Festival de Teatro da Amazônia (FTA), como produção convidada. A apresentação inicia às 20h, com acesso gratuito.

Em cena, a artista vem acompanhada de personagens inspirados em histórias reais, como Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de diversos nomes de grande reconhecimento, numa comédia dramática de 90 minutos. A classificação é de 12 anos.

“Não há melhor espelho do que o outro. Sabemos quem somos a partir do que reverberamos. É urgente ver o outro, olhar pelo olhar do outro, ser eu de você. O que seria de nós se pudéssemos ser eu de você e você de mim, deixando-nos ambos atravessar por nossas experiências? É a partir dessa provocação que surgiu o novo espetáculo”, define Denise Fraga, idealizadora e criadora da obra. A atriz, há mais de dez anos, apresenta peças em periferias e em grandes centros urbanos.

Considerado o Melhor Monólogo de 2019 pelo Guia Folha, a montagem rendeu indicação aos prêmios APTR e Cesgranrio 2023, na categoria "Melhor Atriz". A peça estreou em setembro de 2019, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, e ficou em temporada em São Paulo, Belo Horizonte e Campinas. A turnê foi interrompida pela pandemia da Covid-19 e retomada em 2022, quando passou por mais 14 cidades do País, como Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro.

Ficha Técnica

"Eu de Você" conta com o cineasta, roteirista, criador e diretor Luiz Villaça. A diretora de arte Simone Mina, multiartista, professora, figurinista, artista plástica, cenógrafa, premiada por importantes parcerias na cena teatral, também faz parte deste time, que tem ainda Rafael Gomes, criador, roteirista, dramaturgo, diretor de teatro e de cinema, responsável por montagens teatrais de reconhecimento nacional.

A produção traz a pesquisadora, encenadora e pedagoga no campo da dança e do teatro Kenia Dias, que desenvolve trabalhos com a corporalidade, teatralidade e composição como diretrizes, com o foco nas dinâmicas do movimento e suas relações com a improvisação. Para completar o quadro de profissionais das artes, Fernanda Maia, musicista, diretora musical, está na composição de vozes para diversos espetáculos.

Festival de Teatro da Amazônia

O FTA tem ainda cinco produções, dois espetáculos do Amazonas, dois espetáculos nacionais e um internacional. Até domingo (15), 30 espetáculos vão ser apresentados em espaços como Teatro da Instalação, Teatro Amazonas, Gebes Medeiros, Buia Teatro, Largo de São Sebastião, Centro Cultural Barravento, Escola Superior de Artes e Turismo (Esat) da Universidade do Amazonas (UEA) e Casarão de Ideias.

Vinte e cinco peças estão divididas entre a Mostra Jurupari e a mostra não competitiva Ednelza Sahdo. São montagens de companhias do Amazonas, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Roraima, Ceará, Rio de Janeiro, Amapá e Distrito Federal.

