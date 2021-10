Délcio Luiz é atração do Deck Tarumã neste sábado

Os ingressos estão à venda na Via Uno do Manauara, Sumaúma, Amazonas Shopping e Grande Circular. Mais informações pelo número (92)99187-3285.

Manaus/AM - O cantor Délcio Luiz é a atração nacional do Pagodeck Tarumã neste sábado (16), a partir das 21h. A noite ainda conta com nomes de peso da cidade como Mikael, Prata Filho e Dj Uchôa nos intervalos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.