David Assayag & Iberê Quarteto apresentam ‘Djavaneando’ no Teatro Amazonas

Manaus/AM – A maior voz da Amazônia irá interpretar um dos mais expressivos artistas da Música Popular Brasileira (MPB). David Assayag empresta voz aos principais sucessos do cantor e compositor Djavan. O show “Djavaneando” acontecerá no dia 10 de junho, às 20h, no Teatro Amazonas. Além da voz, o show ganha em dimensão sonora já que o Iberê Quarteto será o responsável pelos arranjos inéditos em violão. Os ingressos para esse verdadeiro concerto estão à venda no site shopingressos.com.br, Óticas Diniz e na bilheteria do teatro, localizado no Largo São Sebastião, Centro de Manaus.

Com direção musical de Neil Armstrong e Adonnay Júnior, o repertório percorre por diferentes fases da carreira de quase 50 anos do compositor e cantor Djavan. Com uma produção de 28 álbuns, incontáveis parcerias e composições marcantes, o show ‘Djavaneando’ terá set list recheado de clássicos do alagoano. Entre as músicas de sucesso do artista homenageado, estão: “Flor-de-lis”, “Lilás”, “Te Devoro”, “Se”, “Sina”, entre outras pérolas do cancioneiro brasileiro.

Além da interpretação e timbre singulares de David Assayag, a apresentação musical traz novos arranjos que exploram a sonoridade violinística do Iberê Qarteto que, além de Adonnay e Elias Ferreira como fundadores, conta com a participação dos violonistas amazonenses Robert Tarabossi e Thiago Santos. A apresentação tem como músico convidado Leonardo Pimentel, na percussão, e Giselle Letícia, na flauta.

Qualidade

Para David Assayag, realizar o projeto em parceria com músicos do quilate do Iberê Quarteto é algo único. “São músicos maravilhosos, instrumentistas talentosos que irão entregar ao público um show de qualidade ímpar em arranjos de violão. Tocar com instrumentistas desse naipe é ter certeza que as músicas do Djavan ganharão um peso tanto de voz como de sonoridade instrumental”, afirmou. “Com a direção do Neil Armstrong, tudo fica melhor ainda”, elogiou.

Iberê Quarteto

Sob os sons de quatro violões, o Iberê Quarteto foi fundado pelos músicos Elias Ferreira e Adonnay Júnior e tem como propósito a difusão da música instrumental brasileira e amazonense, por meio da linguagem violonística.

Além de compositores clássicos, como Ernesto Nazareth, Guinga, Sebastião Tapajós, o grupo se destaca por tocar músicas do norte, exaltando a cultura desta região que é rica em diversos ritmos como o beiradão, no Amazonas, e o carimbó, no Pará.

Em 2018, representou o Estado no 9º Festival Internacional de Música de Campina Grande (PB).