Curta Manauara, Terra Nova é selecionado para mostras de cinema nacionais

Manaus/AM - O curta-metragem Terra Nova, dirigido por Diego Bauer, foi selecionado para as mostras competitivas nacionais de curtas do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, de Salvador, dois dos maiores festivais do Brasil. Em ambas as seleções, o filme amazonense é o único representante da região norte.

A trama de Terra Nova se passa em abril de 2020, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Uma atriz de teatro vai em busca do seu Auxílio Emergencial, acompanhada da sua irmã, que vai tentar reaver o seu emprego. Realizado pela Artrupe, o filme é protagonizado por Karol Medeiros e Isabela Catão. O projeto foi contemplado pelo Edital de Conexões Culturais da Manauscult 2020, através da Lei Aldir Blanc.

“Que alegria imensa é poder participar desses dois festivais, referências no Brasil. Terra Nova é um filme sobre o ponto de vista do artista independente durante a pandemia, daqueles que ficaram pro final da fila, seja pela situação que o vírus nos impôs, seja pelo método de política dos governantes atuais, que encaram o artista como inimigo e empecilho. Que a nossa voz seja ouvida, e que rapidamente a gente seja capaz de reverter essa situação calamitosa pela qual passamos agora”, conta o diretor Diego Bauer.

Depois da participação em mostras na Turquia, Suécia e Austrália, a seleção nos festivais de Brasília e Salvador marca o início da trajetória do filme no circuito brasileiro: “Acredito que falaremos por muito tempo sobre o momento mais duro da pandemia, e o que ele trouxe de sequelas. Terra Nova é um filme sobre cotidiano, e fico feliz em saber que entramos em festivais brasileiros, pois acho que a comunicação é muito mais próxima e imediata com as pessoas que moram aqui, e reconhecem essa rotina, que foi vivida por milhões de pessoas”, finaliza Bauer.

O 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro acontecerá de 7 a 14 de dezembro de 2021, e será todo online. Já o XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema será de 1 a 8 de dezembro, em Salvador.