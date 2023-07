Curso internacional de violão Suzuki é ministrado no Amazonas

Manaus/AM - Professores de várias regiões do Brasil participaram da formação Violão Suzuki- Livro 2 e Estratégias de Ensino de Violão, ministrada pela Teacher Training MaryLou Roberts, dos Estados Unidos, que é referência internacional no Método Suzuki. A formação, realizada de forma on-line, foi produzido pelo violonista Elias Ferreira, da Escola de Violão do Amazonas, dedicada exclusivamente ao ensino do instrumento a partir do ensino Suzuki.

Com o princípio da Educação do Talento, baseado na maneira como se aprende a língua materna, o método Suzuki foi desenvolvido pelo músico, filósofo e educador japonês Suzuki Shin'ichi.

“Mais do que as técnicas musicais, o método Suzuki tem busca nutrir seres humanos amorosos e ajudar a desenvolver o caráter de cada criança através do estudo da música. Por isso, nós, professores, passamos por uma formação específica sobre o método”, explica Elias Ferreira, coordenador da Escola de Violão do Amazonas.

Foram dois dias para o curso de estratégias de ensino, com carga horária de 10 horas, onde os participantes aprendem conceitos pedagógicos sobre o ensino do violão. Além disso, cada participante teve que mostrar uma aula sua para ser analisada pela professora MaryLou. Já o curso de violão Suzuki livro 2, teve duração de 5 dias. No total, foram 23 horas de carga horária, sendo 15 horas de pedagogia e 8 horas de observação.

“Nessa observação os participantes do curso tiveram que assistir a MaryLou dando aula e fazer anotações de cada aula. Nessa parte tivemos a participação de nove alunos de várias faixas etárias, incluindo crianças, jovens e adultos de todo o Brasil, que também participaram da atividade”, complementou Elias Ferreira.

O curso todo teve tradução simultânea do professor Daniel de Lima, de Chapecó (SC), que também é professor suzuki e especializado no ensino do violão.

Com mestrado em violão pelo Cleveland Institute of Music, Valedictory Award, e bacharelado pelo Wisconsin Conservatory of Music, MaryLou Roberts é especialista no ensino do violão para crianças, jovens e adultos. Tornou-se professora capacitadora da Suzuki Association of the Americas em 2006 e da European Suzuki Association em 2012. Desde então tem ministrado vários cursos pela América do Sul, América Central, Austrália, Estados Unidos e Irlanda. Seu empenho em ampliar a comunidade Suzuki tem sido muito significativo, formando alunos e professores com excelência.