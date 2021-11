‘Cultura Urbana’ volta ao circuito de festivais em Manaus

Manaus/AM - A partir desta sexta-feira (12), Dia Mundial do Hip Hop, a segunda edição do Festival Cultura Urbana, iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, apresenta uma programação com shows de Hip Hop, batalhas de Break Dance e All Style. As atividades são gratuitas e iniciam às 18h.

O projeto faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa, anunciado pelo governador Wilson Lima. Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, o festival vai estar em cada dia de evento em um ponto diferente: na pista de Skate do São José, anfiteatro do Jorge Teixeira e no Parque Rio Negro, no São Raimundo.

“A proposta, construída em parceria com a sociedade civil, vem para fortalecer a arte de rua, expressões que vêm das periferias, como uma linguagem, como conceito”, afirma o titular da pasta.

Maykon Andrade, produtor do Nativos Crew conhecido como bboy Mayking, destaca que a retomada do Festival Cultura Urbana é de extrema importância para as manifestações culturais de diversas comunidades do Amazonas, uma vez que valoriza as raízes da cultura Hip Hop desde 2019, com DJs, breaks, grafite, MCs, rappers e grupos de dança.

“O evento fomenta a cultura de rua que muitos da sociedade marginalizam sem saber, por exemplo, que o breaking, popularmente conhecido como Break Dance em um dos segmentos do Hip Hop, vai ser a única modalidade estreante nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024”, comenta o artista. “É uma forma de fomentar vários sonhos espalhados pelo nosso Estado”.

Batalhas – O gerente de eventos da Secretaria de Cultura, Denis Carvalho, explica que as inscrições para a disputa de Break Dance e All Style estão abertas até às 18h de quinta-feira (11/11), no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e no Instagram (@culturadoam). Ele adianta que podem participar artistas com idade a partir dos 16 anos.

“A premiação vai para os dois primeiros colocados, os vencedores recebem R$ 1 mil, enquanto quem fica no segundo lugar leva R$ 500”, conta o responsável pela produção.

Renan Araújo, o bboy Yude, de Brasília, vai ser jurado de breaking, na categoria individual, e Fernando Castelo Branco, de Manaus, vai ser jurado de All Style, na categoria individual.

Programação – A abertura do Festival Cultura Urbana, na sexta-feira, acontece na pista de skate do Parque São José, localizado na rua I, 236, São José, ao lado do Uai Shopping. A programação começa às 18h, com o grupo Holograma, que tem 12 anos de carreira e atua em diversos estilos dentro da dança urbana.

Em seguida, às 19h, inicia o filtro das batalhas de Break Dance e All Style, e, às 20h, tem a apresentação de Kurt Sutil, membro do coletivo Aposse92, com letras que retratam o cotidiano, a influência das origens preta e indígena e os sonhos do rapper.

No sábado (13/11), a partir das 18h, o anfiteatro do Jorge Teixeira, na rua dos Trevos, 320, Jorge Teixeira 1, zona leste de Manaus, vai ser palco para o Nativos Crew, considerado um dos maiores grupos de break do Amazonas, com participações em festivais nacionais e internacionais.

Às 19h tem batalha de Break Dance e All Style e, às 20h, Lary Go & Estrela assumem o comando do festival. Os versos e as batidas da dupla evidenciam a realidade da jovem mulher manauara que luta por espaço e liberdade.

No domingo (14/11), o encerramento conta com o Artigo 5 Cia de Dança, às 18h, com estilos do Street Dance, como Popping, Locking, Breaking, House Dance e Hip Hop FreeStyle.

Às 19h, acontece a final das batalhas de Break Dance e All Style e, às 20h, o Coletivo 333 entra em cena, com o rap que nasceu no Centro de Manaus.

Durante os três dias tem ainda a participação dos DJs Kinua e Wkilla.