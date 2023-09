'As Cores da América Latina' terá exibição gratuita nos terminais de Manaus

Manaus/AM - A Panorando Cia e Produtora vai apresentar o espetáculo de dança "As Cores da América Latina" em terminais de ônibus de Manaus. As sessões são gratuitas e ocorrem no sábado, domingo e segunda-feira (23, 24 e 25). Com cores vibrantes, o espetáculo apresenta ao público três manifestações culturais latino-americanas:

Fiesta dela Tirana (Chile);

Huaconada (Peru);

Cavalo-Marinho (Brasil).

De acordo com o diretor do evento, Fábio Moura, máscaras inspiradas no personagem 'Fofão' complementam a estética do espetáculo. “A visualidade cênica faz uso de uma paleta de cores vibrantes, além de seis máscaras de 'Fofão', personagem tradicional do Carnaval Maranhense, no Brasil, que completam a estética dos personagens”, adiantou.

O espetáculo será apresentado em três terminais de ônibus de Manaus. Confira a programação:

Sábado 23 de setembro

A apresentação ocorre no Terminal 3, das 17h às 17h20. O T3 está localizado na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova.

Domingo 24 de setembro

No domingo o Terminal 4 recebe a intervenção das 17h às 17h20. O T4 está localizado na Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova.

Segunda-feira 25 de setembro

Na segunda-feira, 25 de setembro, a apresentação ocorre no Terminal 5, das 17h às 17h20 na Avenida Autaz Mirim, bairro São José.

Quarta-feira 27 de setembro

Após as apresentações nos terminais de Manaus, o 'As Cores da América Latina' chega ao palco do Teatro Amazonas. A apresentação ocorre na quarta-feira, 27 de setembro, às 20h. A classificação é livre e a entrada também é gratuita.

Fábio Moura assina a direção, a produção e a fotografia do espetáculo "As Cores da América Latina". Talita Menezes é a assistente de direção. A coreografia é uma criação coletiva. A apresentação conta com Ana Carolina Nunes, Benner Siqueira, Fernando C. Branco, Marcos Telles, Reysson Brandão e Talita Menezes como intérpretes-criadores. Fábio Moura e Talita Menezes dividem a visualidade e a pesquisa musical. Lú de Menezes fez a confecção do figurino.

O grupo também produziu os espetáculos Curumins (2017); Notas Sobre Ela (2017); 1960: título interino (2018); Jamais Fomos Modernos (2018/2019) e Sodade (2019/2020). A companhia já circulou com espetáculos no Amazonas e nos estados do Pará, Pernambuco e Minas Gerais.

