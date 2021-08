Confira a programação gratuita do Casarão de Ideias

Manaus/Am - O Casarão de Ideias, espaço dedicado à cultura, localizado no Centro de Manaus, promove nesta quarta (18) e quinta-feira (19), dentro da programação da ocupação ‘Casarão de Ideias: Um Lugar Para Todas as Artes’, uma palestra com filósofo Serge Margel, sobre cinema e surrealismo, e o show da banda amazonense Um Trevo, respectivamente. Os eventos são gratuitos e presenciais, portanto a confirmação prévia deve ser feita por meio do número (92) 3633-4008.

Na quarta-feira, às 17h, o filósofo Serge Margel comanda a palestra ‘Surrealismo e Cinema: de Buñuel a Maya Deren’. De acordo com ele, o cinema não foi e não é apenas um meio de expressão para o surrealismo. Em um certo sentido, ele acredita que o surrealismo é cinemático e o cinema surrealista.

A partir da apresentação de pequenos curtas de Man Ray, Luís Buñuel, Jean Cocteau e Maya Deren, Margel falará desta relação ‘sur/simbiótica’. O filósofo possui doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris, é professor visitante da Universidade de Brasília (UnB) e autor, entre outros livros, de ‘Arqueologias do Fantasma: Técnica, Cinema, Etnografia, Arquivo’.

Show

Na quinta-feira, às 19h, o Casarão ‘abre suas portas’ para receber a banda Um Trevo, formada em 2019 por um grupo de jovens impulsionados pelo ímpeto de fazer arte.

O grupo conta com diversas influências que vão do rock ao indie, passando pela Música Popular Brasileira (MPB), e é formado pelo baterista e percussionista Matheus Câmara e pela vocalista Ana Bia. Vale ressaltar que, neste ano, o guitarrista Caio Costa se despediu do projeto.

A banda gravou o EP ‘Tríade’, lançado em março de 2020, e em setembro do mesmo ano realizou um show no Teatro Manauara na companhia das artistas Bel Martine e Duda Raposo, que rendeu um EP ao vivo intitulado ‘Tríade (Ao Vivo no Teatro Manauara)’.

A ocupação ‘Casarão de Ideias: Um Lugar Para Todas as Artes’ é patrocinada pela Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (Sec).