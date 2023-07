Confira a programação do 65º Festival Folclórico do Amazonas neste fim de semana

Manaus/AM - Grupos folclóricos, artistas representantes da cultura popular e um público de 15 mil pessoas se fez presente na abertura do 65º Festival Folclórico do Amazonas, que aconteceu na noite de sexta-feira (14), no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), Distrito Industrial. Uma cultura plural que reuniu quadrilheiros, cirandeiros e os pernambucanos da Fulô de Mandacaru em um espaço de várias expressões artísticas.

O tradicional festival há mais de 40 anos não tinha uma abertura oficial. Nesta edição, o festival retomou o formato inicial, coroado com o show inédito da banda representante do autêntico forró nordestino. No total, serão 70 apresentações de grupos folclóricos durante os 15 dias de festival. As competições iniciam neste sábado (15) e vão até o dia 26 de julho, nos Povos da Amazônia e, nos dias 28 e 29 de julho, a disputa será entre os bois-bumbás de Manaus, no Sambódromo.

Além da categoria ouro, o 65º Festival Folclórico do Amazonas contemplou as categorias prata e bronze, cujas disputas entre os grupos folclóricos ocorreram de 11 e 25 de junho.

A festa de abertura da Categoria Ouro foi marcada por apresentações de seis grupos folclóricos, campeões em 2022: Ciranda Rosas de Ouro; Quadrilha Alternativa Funk na Roça; Quadrilha Tradicional Caipira na Roça; Dança Nacional Café XV de Outubro; Dança Internacional Caxemira e a Quadrilha Cômica As Poderosas na Roça.

Em seguida, o público desceu as arquibancadas e se aproximou do palco para prestigiar de perto o show da Banda Fulô de Mandacaru. São 22 anos de estrada da banda original de Pernambuco, formada por Armandinho do Acordeon, Pingo Barros e Tiago Muriê.

Para os músicos, o show de estreia no 65º Festival Folclórico do Amazonas teve o propósito maior de levar uma mensagem cultural aos amazonenses.

A pirotecnia e a tecnologia marcaram o show da banda. O repertório passeou por sucessos de grandes nomes do forró, como Luiz Gonzaga, Alceu Valença até os sucessos da Fulô, envolvendo o público que não arredou o pé em quase duas horas de show. Confira programação do fim de semana:

Sábado (15)

18:30 19:20 - GRUPOS DO PROJETO “VIDA E SAÚDE DO IDOSO ATIVO”

19:30 20:10 - DANÇA NORDESTINA - DESCENDENTES DE LAMPIÃO

20:15 20:55 - GARROTE TRADICIONAL - BRILHO DO CAMPO

21:00 21:40 - QUADRILHA DE DUELO - EM BUSCA DA PAZ

21:45 22:25 - CACETINHO - WAIMIRI ATROARI

22:30 23:10 - DANÇA REGIONAL - LENDAS E POVOS DA AMAZÔNIA

23:15 23:55 - DANÇA NORDESTINA - VINGADORES DO SERTÃO

Domingo (16)

19:30 20:10 - DANÇA NORDESTINA - NORDESTE SANGRENTO

20:15 20:55 - GARROTE REGIONAL - RENASCER

21:00 21:40 - QUADRILHA DE DUELO - MOSKETEIROS NA ROÇA

21:45 22:25 - CACETINHO - BANIWA

22:30 23:10 - DANÇA REGIONAL - SERAFINA

23:15 23:55 - DANÇA NORDESTINA - CANGACEIROS DE LAMPIÃO

Acompanhe a programação completa (dias e horários das apresentações) do 65º Festival Folclórico do Amazonas pelas redes sociais @culturadoam.

