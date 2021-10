Confira a programação de ‘Dia de Nossa Senhora Aparecida’ em Manaus

Manaus/Am - Missas com a presença de fiéis e carreata pelas ruas de Manaus estão programadas para a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça-feira (12). A santa é a padroeira do Brasil.

Com o tema “Com Maria, somos povo de Deus, unidos pela aliança”, a programação vai ser realizada igreja do bairro de Aparecida, iniciando-se às 5h30, com uma carreata festiva pelas ruas do bairro.

Os organizadores recomendam aos fiéis devotos sobre o uso obrigatório de máscaras nas dependências da igreja e do distanciamento social, pois no templo, os bancos estarão sinalizados para evitar aglomerações. Também haverá a distribuição de álcool em gel durante toda a programação.

Às 8h, haverá a Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida na igreja denominada de santuário, às 10h, a missa com as Crianças. Ao meio dia, haverá missa com os devotos e ao final do dia, às 17h, uma nova carreata festiva quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida será levada pelas ruas do bairro e bairros adjacentes, como São Raimundo, Santo Antônio, Compensa e Presidente Vargas.

Os participantes vão seguir pelas ruas Alexandre Amorim, 10 de Julho, Ferreira Pena, Ramos Ferreira, Wilkens de Matos, Ponte São Raimundo, Cinco de Setembro, Sagrado Coração de Jesus, Padre Agostinho Caballero Martin, avenida Brasil (direita), Souza Bandeira, Álvaro Maia, Walter Rayol (Orla da Matinha), Alameda Costa, Luiz Antony, rua Ramos Ferreira e Wilkens de Matos.

Na chegada, haverá uma missa solene que poderá ser acompanhada pelos fiéis que ficarem do lado de fora, pois haverá uma estrutura para isso.

Na igreja serão mantidas as novenas em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tradicionalmente realizadas todas às terças-feiras nos horários de 5h, 6h, 7h, 14h, 15h e 16h.