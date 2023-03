Confira a programação cultural gratuita deste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - O fim de semana se aproxima e traz eventos gratuitos para toda a família programação inicia nesta sexta-feira (31) e se estende com opções até domingo (02).

No Teatro Amazonas, sexta-feira (31), às 16h, o show “O Circo Mágico”, carregado de ilusionismo, mágicas surpreendentes e muito humor, será apresentado pelo Mágico Davis. Como em um passe de mágicas, o artista adianta: “tudo pode acontecer”. O espetáculo, no hall do teatro, tem a duração de uma hora e será aberto ao público.

Ainda na sexta-feira, sendo que às 20h, o palco do Teatro Amazonas recebe o espetáculo “Hearing Amazônia: Arte e Resistência”, com integrantes do MIT Wind Ensemble, MIT Festival Jazz Ensemble, MIT Vocal Jazz, sob direção do famoso maestro americano Frederick Harris. A formação oficial da orquestra terá a participação de nove musicistas de Manaus. No repertório, composições de grandes artistas nacionais e mundiais.

O evento também será o palco do lançamento do projeto “We Are The Forest”, da cantora Djuena Tikuna, a primeira indígena a protagonizar um espetáculo musical no Teatro Amazonas, em 2017. A entrada é gratuita.

Festival de Circo - Atividades circenses, espetáculos de companhias teatrais e toda magia envolve a arte milenar do circo, serão levados nesta sexta-feira e sábado (31/03 e 1°/04), a partir das 17h, no Parque Rio Negro, rua Beira Mar, no São Raimundo. O público irá participar de todas as atrações, brincadeiras lúdicas e interação com os personagens que fazem parte do universo circense.

No domingo (02), às 11h, “O Sarau do Feupuudo”, encerra a programação do 3° Festival de Circo do Amazonas. O artista, Marcos Efraim, o "Palhaço Feupuudo", tem no currículo quatro anos de teatro e palhaçaria. O espetáculo que será levado ao teatro é sucesso há mais de um ano em diversos espaços culturais de Manaus, municípios do Amazonas, além ser apresentado nas cidades de Belém, Macapá e Santarém. Em fevereiro deste ano, a montagem com abordagem circense participou do Festival de Teatro do Tapajós e venceu nas categorias de ator, figurino e cenário.

A terceira edição do Festival de Circo do Amazonas iniciou no dia 24 de março e contou com atrações nas escolas públicas, instituições, hospitais infantis, espaços culturais e comunidades no interior do estado.