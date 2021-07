Concurso gastronômico 'Comida Di Buteco 2021' ganha nova data

Manaus/Am - Após 4 adiamentos o 'Comida Di Buteco' está de volta, de 30 de julho a 29 de agosto, e pela primeira vez em sua história, com foco no delivery. O segmento de bares e restaurantes está entre os que mais sofreram com a pandemia, pois foram um dos primeiros a terem medidas restritivas de funcionamento e que se farão necessárias ainda por um bom tempo. 30% dos butecos participantes do concurso em todo o Brasil tiveram suas portas fechadas.

Por isso, mais do que nunca, o público pode ajudar, prestigiando os butecos via delivery, trazendo não apenas faturamento adicional a eles, mas sua força e pensamento positivo para a recuperação de todos. E para isso criamos o

Salve os Butecos!



O objetivo no “Salve os Butecos” é ajudar a gerar fluxo de caixa para ajudar a reerguer esses empreendimentos. Todos podem participar: consumidores, empresas, veículos de comunicação e mídia. As doações podem ser em espécie; produtos, no caso de empresas que atendem diretamente os butecos e espaços na mídia para divulgar a campanha. Nossa meta é arrecadar R$ 3 milhões entre julho e agosto e dividir igualmente entre os butecos participantes do concurso. O acompanhamento das doações será através do “butecômetro” no site comidadibuteco.com.br. A conta para doações é:



Banco Santander 033

Agência: 1595

Conta número: 130023050

Comida di Buteco Produções Gastronômicas LTDA

CNPJ: 06.204.569/0001-55

Segurança

Os butecos participantes estão sujeitos às regras de funcionamento dos bares determinada pelos governos municipais em cada cidade onde o concurso acontece. Já foi orientado aos participantes cumprir rigorosamente as regras definidas e limitar o atendimento à capacidade permitida no estabelecimento e estamos continuamente checando e reforçando esse cumprimento.