Companhia Saltimbancos agita chegada do Papai Noel na Zona Oeste de Manaus

Manaus/AM - Uma ajudante de Papai Noel pra lá de ansiosa decide pedir a uma estrela cadente que lhe traga o mais rápido possível um Natal mágico. A personagem se chama Tudy Bella e é ela quem irá conduzir o conto “Fábrica de Doçuras de Natal”, que marca a chegada do Papai Noel e também a inauguração da decoração natalina do Shopping Ponta Negra, a partir das 17h, deste domingo (12). O espetáculo foi idealizado pela companhia de teatro Saltimbancos e é gratuito, na Praça Central do shopping.

Escrita por Victoria Fernandes e com direção de William Mello Robattini, a peça é também um musical com repertório tradicional de Natal, incluindo solos e duos de personagens e cenas cômicas como a batalha dos biscoitos de Natal. A história se passa na Fábrica de Doçuras de Natal do Papai Noel, que é o tema central deste ano do centro de compras.

De acordo com a Companhia Saltimbancos, o espetáculo procura ser dinâmico, unindo teatro, música e dança com humor e interação com o público. “A ideia é fazer com que as pessoas viagem pelo imaginário dos contos de Natal e sintam a magia deste período dentro de uma fábrica de doces”, explica o diretor da peça William Mello Robattini.