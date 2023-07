Comediantes contam desastres amorosos em 'Stand-Up' neste sábado em Manaus

O elenco é composto por novos nomes da comédia manauara. Entre eles, o humorista Carlos Papagaio, um dos apresentadores do "Olha já, Podcast", transmitido na Rádio ZLZN. Outro nome é Dunga Mesquita, conhecido no YouTube como o maior comediante e mágico do mundo, além do jovem Salen Gabriel, comediante aspirante que vem ganhando espaço nas casas de humor da capital.

Manaus/AM - Rir dos episódios desastrosos vivenciados nas relações amorosas. Essa é a proposta de “Os Aventureiros do Prazer”, stand-up que estreia neste sábado (15), em Manaus, com um elenco de jovens comediantes que colecionam fracassos amorosos e engraçados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.