Comédia 'O Dia Seguinte' estreia neste fim de semana no Teatro Amazonas

PLATEIA e FRISAS: R$ 120,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia) / R$ 80,00 solidário 1º PAVIMENTO: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia) / R$ 65,00 solidário 2º PAVIMENTO: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia) / R$ 55,00 solidário 3º PAVIMENTO: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) / R$ 45,00 solidário Doando 1kg de alimento não-perecível no dia do evento, valida o desconto para o ingresso solidário. Vendas on-line no site shopingressos.com.br Informações: 92 98232-1725

O conto de Veríssimo encontra-se no livro “Comédias Brasileiras de Verão”, de onde a autora Regiana Antonini adaptou em espetáculo. A trama narra o encontro de dois completos desconhecidos que acordam na mesma cama um dia após a virada do ano. Em comum, Luanna e Renato têm apenas o fato de que eles não lembram como foram parar ali. Sem roupas e diante de um enorme desconforto, eles precisam reconstruir suas lembranças e dar algum sentido para a cena que vivem ali.

O divertido e refinado olhar de Luis Fernando Veríssimo para as ambiguidades humanas nas situações mais banais da vida é explorado pela comédia inspirada em uma crônica homônima do autor gaúcho.

Manaus/AM - O espetáculo ‘O Dia Seguinte’, com direção de Ricardo Grasson, texto de Regina Antonini, tem estreia nacional em Manaus nos dias 16 e 17 de Setembro no Teatro Amazonas. A montagem é estrelada pela dupla Adriana Birolli e Eduardo Pellizari.

