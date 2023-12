Começam hoje as inscrições para o espetáculo 'O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces' em Manaus

Manaus/AM - O palco do Teatro Amazonas receberá o espetáculo “O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces”, que está inserido na programação do Mundo Encantado do Natal. Serão oito apresentações ao longo do mês de dezembro. A estreia será nesta sexta-feira (08), e a entrada é gratuita, mediante inscrição pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Para as sessões que acontecerão entre os dias 8 a 10 de dezembro, as inscrições abrem nesta quarta-feira (06/12), às 15h. Já para os dias 13 a 17 de dezembro, o agendamento será no dia 11. O espetáculo inicia às 19h, sendo aconselhado ao público a chegada com uma hora de antecedência.

No ato do agendamento, é necessário informar os nomes e datas de nascimento de até dois dependentes menores de 12 anos. Em caso de crianças maiores de 12 anos, será necessário realizar a inscrição individual mediante CPF.

Sobre o espetáculo

A história se passa na noite de Natal, quando a menina Clara recebe a visita de seu padrinho, o inventor Herr Drosslmeyer. Ele a presenteia com um boneco encantado: o magnífico Quebra-nozes. Ao ganhar vida, o Quebra-nozes leva Clara para uma aventura no Reino dos Flocos de Neve e no Mundo dos Doces, para enfim encontrar a encantadora Fada Açucarada, que lhes apresenta o seu reino.

A montagem amazonense do espetáculo, adaptada do balé clássico do compositor Tchaikovsky (1840-1893) tem direção geral de Álvaro Gonçalves e o elenco é formado pelos bailarinos da companhia que leva o mesmo nome.

O espetáculo conta com a participação dos corpos artísticos do estado, Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Madrigal e Grupo Vocal dos Corpos Artísticos do Amazonas.

A programação do Mundo Encantado do Natal pode ser encontrada acessando o QR Code sinalizado no Largo de São Sebastião, no link https://bit.ly/programacaonatal2023 e nas redes sociais @culturadoam.