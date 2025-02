Começa a venda de ingressos para Turnê 'Inevitável', de Bruno e Marrone

Manaus/AM- Estão abertas vendas para o show 'Inevitável', da dupla Bruno e Marrone. Os valores dos ingressos estão com preços a partir de R$ 90.

As vendas iniciam às 11h, em pontos físicos e pela internet. O show da dupla já é um dos mais aguardados em Manaus neste semestre.

Assinado pela Fábrica de Eventos, a turnê chega a Manaus oferecendo cinco tipos de passaportes para o show. Confira abaixo cada um e seus respectivos valores:

* Pista - Entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos com ingressos a partir de R$ 90 (meia) e R$ 180 (inteira);

* Mesa Ouro Premium (8 lugares) - Entrada diferenciada, bares com serviço de garçom volante e banheiros exclusivos, visão privilegiada e um combo por mesa contendo um garrafa de Gold Label, oito energéticos e oito águas, com valor único de R$ 7.200;

* Mesa Ouro (4 lugares) - Entrada diferenciada, bares com serviço de garçom volante e banheiros exclusivos, visão privilegiada e um combo por mesa contendo uma garrafa de Black Label, quatro energéticos e quatro águas, com valor único de R$ 2.800;

* Mesa Prata Premium (8 lugares) - Entrada diferenciada, bares com serviço de garçom volante e banheiros exclusivos, visão privilegiada e um combo por mesa contendo uma garrafa de Old Par, oito energéticos e oito águas, com valor único de R$ 4 mil;

* Mesa Prata (4 lugares) - Entrada diferenciada, bares com serviço de garçom volante e banheiros exclusivos, visão privilegiada e um combo por mesa contendo uma garrafa de Red Label, quatro energéticos e quatro águas, com valor único a mesa por R$ 1.600.

Os ingressos podem ser comprados na loja Fuga de Lula, localizada no Centro de Manaus, e nas centrais Oba Ingressos, nos shoppings Manauara e Millenium.

Pela internet, a venda é feita no site Bem Ingressos (https://bemingressos.com.br).

'Inevitável' ficar de fora

Com uma trajetória marcada por sucessos que atravessam gerações, a dupla Bruno e Marrone chega a Manaus com um show repleto de hits que embalaram momentos especiais na vida de muitos fãs.

O repertório inclui clássicos como "Dormi na Praça", "Choram as Rosas" e "Vidro Fumê", além de novas canções que já conquistaram o público.

A turnê celebra a história da dupla, trazendo emoção, nostalgia e aquela energia única que só eles conseguem transmitir no palco.