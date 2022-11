Com tributo a Marília Mendonça, Mostra Musica acontece nesta quarta no Teatro Amazonas

Manaus/AM - A Mostra Musical 2022 acontecerá, nesta quarta-feira (16), Teatro Amazonas. As apresentações iniciarão às 19h e contará com a participação de cantores e cantoras da Interarte Produções, Cia. e Escola Teatral.

A mostra reunirá um repertório eclético com canções que passearão pela MPB, Sertanejo, Gospel, entre outros. Além disso, o evento fará um tributo ao ícone do feminejo Marília Mendonça, uma saudosa homenagem por um ano de sua morte.

No palco, Claudio Aluisio, Fábio Camilo, Raimundo Freitas, Breda Dikaimi, Suely Pereira, Caroline Lins, Alessandra Taketomi, Rodrigo Martiveira e Rafael Viegas interpretarão as canções “The Passenger”, “Terezinha”, “Hino da vitória”, “Valem Decem”, “The Reason”, “Como Nossos Pais”, “Rumo”, “I Dreamed a Dream” e “Over the Rainbow”.

No tributo à Marília Mendonça, os cantores Wilson do Carmo, Claudia Simões, Lucas Souza, Soraia Albuquerque e Claudia Simões presentearão o público com “De Quem é a Culpa”, “Graveto”, “Eu sei de Cor”, “Serenata” e “Apaixonadinha”, sucessos eternizados na voz da cantora.

Musical

O segundo momento da noite será marcado pela apresentação do musical “A Pequena Sereia”, uma adaptação do clássico por Alessandra Taketomi e Clayson Charles, que também assina a direção do espetáculo. A preparação vocal é de Dhijana Nobre; coreografias e preparação corporal de Magda Carvalho.

Em cena, 15 atores dão vida aos personagens Ariel, Tritão, Úrsula, Príncipe Erick, as irmãs de Ariel e todos os seres do fundo do mar que compõem a história. Todos cantam e dançam e o resultado são momentos vibrantes que prometem empolgar o público.

Integram o elenco de “A Pequena Sereia”: Agnes Holanda, Beatriz Santos e Silva, Breno Atala, Caio Maffioletti, Diana Carvalho, Gaby Praia, Giovanna Iris, Juliana Thaumaturgo, Laís Silnes, Lena Marinho, Letícia Pereira, Maya, Michel Albert, Vitor Angeoles e Wilguison Bichara.

Ingressos

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas, nos pontos de venda (Óticas Diniz do Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma Shopping) e pelo site: shopingressos.com.br. Os valores variam de R$ 40 a R$ 60.