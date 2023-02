Com Rafa Militão e Couro Velho, Bloco do 300 agita Manaus neste sábado

Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 150 para setores pista e camarote com open bar e podem ser comprados no shopingressos.com.br.

Manaus/AM - Neste sábado (25) acontece o Bloco do 300 - Folia das Cores na rua Rio Jutaí, Vieiralves. O evento conta com as atrações Dj Naomy Lopes, Felipe Jr, Couro Velho, Rebecca Grana, Rafa Militão, Bateria da Aparecida, Madame C., Louis Fernando, ViLLOW, Vinix e Sharkdelic.

