Com ingressos a partir de R$ 980, começa venda para Festival de Parintins

Os ingressos em diferentes setores custam entre R$ 980 e R$ 1.495 e podem ser comprados no site bilheteriadigital.com e podem ser parcelados em até 6x no cartão de crédito. Em Manaus, os ingressos podem ser comprados na rua Nova Prata nº 225, Conjunto Vieiralves das 9h às 17h.

Manaus/AM - Nas noites dos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho de 2023, em Parintins, a ilha encantada da Amazônia, os bois Caprichoso e Garantido realizam na arena do bumbódromo um espetáculo de sons, magia e cores do Festival Folclórico de Parintins.

