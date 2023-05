Com entrada franca, Festival Amazonas de Ópera apresenta 'Canções II' nesta sexta

Manaus/AM - Como parte integrante da programação do 25º Festival Amazonas de Ópera, o espetáculo 'Canções II', com entrada gratuita, será apresentado no próximo dia 12 de maio, às 20h, no Teatro Gebes Medeiros, localizado no Centro, Zona Sul.

O recital “Canções” ganha sua segunda versão com releitura feita exclusivamente por artistas amazonenses.

O 25º Festival Amazonas de Ópera é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com patrocínio master do Bradesco e apoio cultural do Grupo Atem, além da aprovação na Lei de Incentivo à Cultura.

Mistura de Composições

O recital apresenta canções de artistas de relevância nacional e internacional na música clássica. A pesquisa histórica realizada para a escolha do repertório garante a diversidade artística da récita e a classificação é 10 anos de idade.

A récita é executada por artistas como Matheus Alborghetti no piano, e solistas como o baixo-barítono Alexandre Thiago e o barítono Luiz Carlos Lopes.

Além dos tenores Miquéias e Humberto Sobrinho também se apresentam no espetáculo as sopranos Carol Martins, Nay Silva, Miriam Abad e Raquel de Queiroz. As vozes também femininas que desempenham a função de mezzo-soprano são de Samantha Costa e Yana Stravaganzzi.