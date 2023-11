Com coral natalino e apresentações culturais, Papai Noel chega a Manaus neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Um dos períodos mais especiais do ano está chegando e, para comandar a festa, o Amazonas Shopping recebe, neste sábado (04), o Papai Noel, personagem tradicional do Natal. Para receber o ‘bom velhinho’, uma grande programação será executada, a partir das 15h, com fanfarra, espetáculo interativo e coral natalino.

A festa para a chegada do Papai Noel começa com a apresentação da fanfarra a cada 30 minutos, a partir das 15h, com os personagens natalinos percorrendo o shopping e convidando o público para o grande show, na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central. Nesse local, a partir das 17h, tem a apresentação do coral natalino. Em seguida, a Companhia de Teatro Metamorfose promete encantar a todos com um espetáculo interativo, repleto de música e brincadeiras.

O convidado de honra, o bom velhinho, chegará pela entrada da Alameda Gourmet do centro de compras, a partir das 19h. Em seguida, dará as boas-vindas ao Natal, percorrendo todo o shopping, até chegar à Praça de Eventos Rio Negro, onde ficará instalado para receber o público.

O Papai Noel permanecerá no Amazonas Shopping até 24 de dezembro. Ele receberá o público de terça-feira a sexta-feira, das 17h às 21h, e, aos sábados e domingos, das 15h às 17h30 e das 18h às 21h.

Decoração – Para receber o bom velhinho e o público, o evento ganhou uma decoração especial. O “Natal das Luzes” vai encantar crianças e adultos, com as cores tradicionais da época, o vermelho e o dourado. Na Praça Rio Negro, terá um Papai Noel de 5 metros e uma grande árvore natalina repleta de luzes, cenário ideal para as fotos das famílias e amigos.

O shopping também terá quatro estações natalinas, todas decoradas para o público poder tirar fotos. Os espaços vão funcionar a partir de sexta-feira (03), das 10h às 22h. As estações vão ficar localizadas na Alameda Gourmet, em frente à loja Riachuelo, no segundo piso; em frente à Foto Nascimento, no primeiro piso; e na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Mate.