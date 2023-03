Clube de Comédia em Manaus comemora dois anos com atração nacional

MANAUS - AM | O clube de comédia Stand Up Comedy Manaus está comemorando dois anos de atividades neste mês de março e a semana de aniversário terá uma agenda de shows que conta com apresentações de diversos artistas locais nos palcos da casa. Para fechar com grande estilo, o Stand Up Comedy Manaus apresenta, no dia 1 de abril, a atração nacional Jeffinho Farias, o "ceguinho da Praça".

Apresentando o show "Humor com outro ponto de vista" o comediante Jeffinho Farias promete alegrar toda a plateia, usando o humor para mostrar que é sempre possível vencer as dificuldades da vida.

A casa já inicia sua programação nesta quinta-feira (30) com o show "Piadas de Quinta", que tem entrada gratuita e um diferencial: neste show, onde os comediantes resolvem testar as suas piadas escritas durante a semana, o microfone é "aberto" e qualquer um pode subir no palco e mostrar seu talento.

Já na sexta-feira (31) o clube recebe o show solo "Apenas Minha Vida" do comediante Thiago Ribeiro, que é o idealizador do Stand Up Comedy Manaus. O comediante relata diversos momentos cômicos de sua vida e carreira artística, com uma boa dose de humor.

A casa de comédia fica localizada na avenida Barrassamo, número 2-52, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Para adquirir ingressos para os shows, basta acessar o site https://www.sympla.com.br/produtor/standupcomedymanaus.