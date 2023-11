Cineteatro Guarany exibe série criada por cineastas amazonenses neste sábado

Manaus/AM - O Cineclube de Arte realiza, neste sábado (4), mais uma edição da Mostra de Cineastas Amazonense. Na ocasião, será apresentada a série “O Despertar”, dirigida por Dina Silva e Thomás Thiago Alencar. A sessão, que acontece às 18h30, tem entrada gratuita e classificação indicativa de 16 anos de idade. A mostra acontece no Cineteatro Guarany, na Vila Ninita, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, Centro.

A série possui duração de duas horas e conta a história da policial Helena, que mesmo após anos da morte da mãe, ainda sofre com a perda e viu a própria vida mudar com a partida repentina. Na fase adulta, ela percebe que os fantasmas do passado que a atormentavam continuam vivos. Com a chegada de um assassino na cidade de Manaus, ela e o policial Maurício tentam a todo custo descobrir a identidade do criminoso em meio às perseguições sobrenaturais.

“A série fala sobre o sobrenatural, e de pessoas que buscam nesse sobrenatural a realizações de desejos, seja para o bem ou para o mal. É uma história com muitos conflitos, suspense, terror, e um assassino que assombra a cidade de Manaus”, contou o diretor da obra, Thomás Alencar, que afirmou ser muito grato pela oportunidade de mostrar o seu trabalho.

“É muito gratificante essa oportunidade de podermos exibir obras que lutamos tanto para acontecer, e que muitas vezes, devido à falta de oportunidades, correm o risco de serem esquecidas”, declarou o cineasta.

O Cineclube de Arte é uma iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A Mostra de Cineastas Amazonenses visa trazer visibilidade para os artistas locais, bem como estimular a valorização dessa arte por parte do público.