Cineteatro Guarany em Manaus recebe 18º Festival de Cinema Italiano

Manaus/AM - O Festival de Cinema Italiano apresenta sua 18ª edição a partir desta terça-feira (07), se estendendo até o dia 11 de novembro. Durante o evento, será exibida uma sessão por dia de clássicos italianos, que acontecerá de forma gratuita às 18h30 no Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, anexo ao Palácio Rio Negro, Centro de Manaus.

Abrindo o festival, o filme “Il Primo Giorno Della Mia Vita” (O Primeiro Dia da Minha Vida), de Paolo Genovese, que conta a história de um homem misterioso que se apresenta a quatro pessoas que atingiram o fundo do poço e desejam acabar com suas vidas para tentar fazê-las mudar de ideia.

Na quarta-feira (08) é a vez do “Travolti Da An Insolito Destino Nell'azzurro Mare D'agosto” (Por um Destino Insólito), da direção de Lina Wertmüller, traz a rica capitalista Raffaella Pavone Lanzetti que vai para um cruzeiro no Mediterrâneo e o siciliano comunista, Gennarino Carunchio, que trabalha na embarcação. Quando o motor do iate dá uma pane, os personagens se veem obrigados a trabalhar em equipe para sobreviver.

Já na quinta (09), o Thriller “L'uomo Sulla Strada” (O Homem na Estrada) Gianluca Mangiasciutti tem como protagonista Irene, uma jovem assombrada pela morte de seu pai nas mãos de um motorista fugitivo. Determinada a encontrar justiça, ela se envolve com Michele, o dono da fábrica onde trabalha, sem saber que ele é o responsável pelo trágico acidente.

Na sexta-feira (10), o festival apresenta o filme de Alberto Lattuada, “Venga A Prendere Il Caffè Da Noi” (Venha Tomar Café Conosco), onde Emerenziano, um inspetor de impostos de meia-idade, está em busca de uma esposa rica. Ele viaja para a Itália, onde conhece três irmãs que, embora ricas, não são nem um pouco jovens ou bonitas, e decide se casar com uma delas.

Finalizando a programação, no sábado (11) é a vez do longa “Billy”, de Emilia Mazzacurati. Billy era um jovem prodígio que, aos nove anos, criou e apresentou um podcast musical de grande sucesso. Agora, aos 19 anos, ele enfrenta uma crise de identidade e incerteza sobre seu futuro. Tudo muda quando Billy tem um encontro inesperado com seu ídolo de infância, um músico desaparecido há anos.

O Festival de Cinema Italiano foi criado pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo (ITALCAM), conta com a colaboração e patrocínio da Embaixada da Itália e em Manaus é apoiado pelo Governo do Estado do Amazonas através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a Agência de Desenvolvimento Cultural.