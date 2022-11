Cine Casarão terá três filmes inéditos nesta semana; confira

Manaus/AM - A partir desta quinta-feira (1º), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, passa a contar com três filmes inéditos em sua programação: ‘Diário de Viagem’, ‘Breve História do Planeta Verde’ e ‘Deus Tem Aids’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

O primeiro filme a ser exibido na quinta-feira, às 16h, será ‘Diário de Viagem’, de Paula Kim. O ano é 1995, e a adolescente Liz é mandada para um intercâmbio na Irlanda, logo após a implantação do Plano Real no Brasil. Todavia, a menina de 13 anos, vinda de uma família de classe média emergente, não compartilha das mesmas expectativas de seus pais, que se encontravam animados e otimistas com a oportunidade proporcionada para a filha.

Ao final, a viagem acaba se tornando um total fracasso para a menina. Liz retorna ao Brasil desequilibrada e obsessiva, com um transtorno alimentar que limita sua vida em todos os âmbitos. Como superar essa dura realidade? O longa será reexibido no sábado (3), às 19h30.

Ainda na quinta-feira, às ocorre a exibição de ‘Breve História do Planeta Verde’, de Santiago Loza. Um dia, Tânia recebe uma ligação dizendo que sua avó morreu. A mulher trans se reúne com os dois melhores amigos para viajarem até o local do enterro, quando descobrem que a falecida passou os últimos anos de sua vida na companhia de um amigo inusitado: um pequeno alienígena roxo. O último pedido da avó era que Tânia levasse a criatura de volta ao local onde foi encontrada. Começa uma jornada para o trio de amigos. A produção será reexibida no sábado, às 18h.

E por fim, também na quinta-feira, às 19h30, é a vez da exibição de ‘Deus Tem Aids’, de Fabio Leal e Gustavo Vinagre. O documentário explica e dá luz a uma nova perspectiva sobre a Aids. Sete artistas e um médico ativista dão depoimentos, marcando 40 anos após o início da pandemia do vírus no Brasil e buscando o enfrentamento da sorofobia nos dias de hoje. A reexibição acontece domingo (4), 17h30.

Programação

Também na programação do Cine Casarão, o público poderá conferir, nesta quarta-feira (30), a Retrospectiva do Cinema Amazonense 2022, às 19h. Além disso, seguem em cartaz os filmes ‘Os Bravos Nunca Se Calam’ (sexta-feira, dia 2, às 16h), ‘Serial Kelly’ (sexta-feira, às 18h; domingo, às 16h), ‘Paloma’ (sexta-feira. 19h30), ‘Eu, Um Outro’ (sábado, 16h) e ‘A Mãe’ (domingo, às 19h).