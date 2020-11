Cine Casarão tem sessão gratuita de A Fantástica Fábrica de Chocolate

Manaus/Am - Nesta quinta-feira (19), o Cine Casarão, espaço dedicado ao cinema no Casarão de Ideias, recebe a estreia do filme ‘Tel Aviv em Chamas’, às 18h30. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, no perfil do espaço cultural no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Com direção de Sameh Zoabi, o longa-metragem acompanha um jovem palestino chamado Salam, ambicioso e sonhador que se torna um escritor de novela de maneira ocasional, após um encontro casual com um soldado de Israel.

Sua carreira criativa, começa a crescer cada vez mais, até que os patrocinadores do programa exigem que ele acabe de maneira inesperada. Com distribuição pela Pandora Filmes, o longa foi indicado ao Venice Film Festival, Toronto International Film Festival e ao European Film Academy Award.

Opções

Porém, a programação no Cine Casarão inicia nesta quarta-feira (18), com a exibição gratuita de ‘2001 – Um Odisseia no Espaço’ (1968), às 15h e de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ (1971), às 18h.

Ainda na programação da sala de cinema alternativo, de sexta a domingo, estão as reexibições de ‘A Febre’, ‘Boca de Ouro’, além de ‘Tel Aviv em Chamas’. Os horários que podem ser consultados nas redes sociais ou por meio do (92) 3633-4008.

Protocolos

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.