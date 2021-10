Cia Metamorfose encena a A Bela e a Fera Em Uma Nova Aventura em Manaus

Manaus/AM - Para o Dia das Crianças, o Luar de Uaicurapá (rua Rio Madeira, 452, Vieralves) apresenta, em parceria com a Cia. de Teatro Metamorfose, o espetáculo ‘Bela e a Fera – Em uma Nova Aventura’. A encenação infantil será apresentada em sessões nos dias 10, 11 e 12 de outubro, com muita diversão e entretenimento.

A programação especial, ocorrerá das 17h às 21h, porém os portões do espaço abrirão às 16h. Além do espetáculo, o Luar de Uaicurapá terá um espaço com brincadeiras recreativas, camarim para fotos com os personagens e também diferentes oficinas com maquiagem e desenhos infantis.

Nos dias de apresentação do espetáculo, o gastrobar, que também é uma casa cultural, vai oferecer um cardápio especial.

Espetáculo

O espetáculo ‘A Bela e a Fera: Em uma Nova Aventura’ é apresentado pela Companhia de Teatro Metamorfose, que está no mercado do teatro para a infância há 27 anos.

A peça conta a história de uma jovem, moradora de um castelo mágico. No lugar, ela vira amiga de objetos mágicos que, como o senhor deles, a Fera, um dia foram humanos. Agora, todos eles viviam sob o encanto que só pode ser desfeito com o poder do amor. Os objetos esperavam que ‘Bela’ pudesse aprender a amar a Fera, para livrar a todos do encantamento.

O feitiço começou quando uma mendiga bateu na porta do castelo para pedir abrigo e, em troca, ofereceu uma rosa ao dono do castelo. O príncipe zombou da mulher e a chamou de horrenda, julgando sua aparência e a expulsou do castelo. Então, a velha se transformou em uma linda feiticeira e transformou o príncipe em uma fera e os moradores do castelo em objetos mágicos. A mulher deu a rosa à fera e, para quebrar o encantamento, o príncipe precisa despertar o amor antes que a última pétala caia.

Para assistir ‘Bela e a Fera – Em uma Nova Aventura’ basta acessar o site BaladApp, no link: https://baladapp.com.br/a/a-bela-e-a-fera-uma-nova-aventura-manaus-am-10-de-outubro-de-2021/2160. Os acessos custam e R$ 30 (meia-entrada). A meia-entrada é disponível para crianças de até 10 anos de idade.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números: (92) 98588-6947 e 99533-0300.