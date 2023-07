Centros de Convivência divulgam programação para o Dia dos Pais em Manaus

Manaus/AM - A campanha Agosto Lilás, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, o Estatuto da Juventude e o Dia dos Pais são temas que serão trabalhados nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (Ceci), situados em várias zonas da cidade, durante o mês de agosto.

Os Centros vão promover várias ações para tratar esses temas, como rodada de conversas, panfletagem, abordagens, palestras, torneio de futsal, ação de saúde, bazar das empreendedoras, piqueniques, oficina de confecção de lembrança do Dia dos Pais visitação no Teatro Amazonas e café compartilhado.

Celebrar a importância do papel paterno na vida familiar é salutar, e os CECFs investem na data, promovendo ações que fortalecem a figura paterna dentro do seio familiar. Veja a programação completa do Centros Estaduais de Convivência em agosto de 2023:

Centro Estadual de Convivência da Família 31 de Março – Japiim

02/08 - Abertura da campanha Agosto Lilás, com Roda de Conversa, das 14h às 15h, no hall do centro

04/08 - Panfletagem sobre a Semana Alusiva a Lei Maria da Penha, nas ruas adjacentes ao CECF, das 9h às 10h

08/08 - Torneio de Futsal para jovens e adolescentes, em Alusão ao 9º Aniversário do Estatuto da Juventude, das 14h às 17h na quadra do centro.

09/08 - Bazar das empreendedoras e serviços de embelezamento, em celebração do Dia dos Pais, das 8h às 12h, na quadra do centro.

11/08 - Café compartilhado, torneio de dominó e atração musical em alusão ao Dia dos Pais, das 14h às 16h, no hall do centro.

16/08 - Piquenique, atividade física para promover momentos de lazer e entretenimento, das 8h às 11h.

18/08 - Lanche e homenagem em alusão ao Dia do Estagiário (celebrado dia 18 de agosto), na sala multiuso, das 14h às 15h.

23/08 - Oficina de confecção de lembranças para o Dia dos Pais, no hall do centro das, 8h às 9h.

28/08 - Lanche e homenagem em alusão ao Dia do Psicólogo (celebrado no dia 27 de agosto), na sala multiuso, das 9h ás 10h.

30/08 - Aulão em Alusão ao Encerramento do Agosto Lilás, na quadra de esportes, das 9h às 10h.

Centro Estadual de Convivência Família André Araújo - Raiz

04/08 - Entendendo a Lei Maria da Penha – O Silêncio pode Matar! Teatro com abordagem sobre o tema Agosto Lilás, na quadra do centro, às 10h.

07/08 - Atividade com o grupo de convivência sobre a Lei Maria da Penha com abordagem sobre os tipos de violência, e orientação sobre as redes de apoio a mulher em alusão ao Agosto Lilás, na sala multiuso, às 8h.

07/08 - Aprendendo o Estatuto da Juventude, atividade com o grupo de convivência abordando sobre o tema, na quadra, às 14h.

08/08 – Oficinas em diferentes dias e horários com os grupos de convivência em alusão ao Dia dos Pais, sala multiuso, das 9h às 13h.

09/08 - Oficinas em diferentes dias e horários com os grupos de convivência em alusão ao Dia dos Pais, sala multiuso das 8h às 14h.

11/08 - Café partilhado, música ao vivo para celebrar o Dia dos Pais, no centro, às 9h.

16/08 - Cine Pipoca - Atividade com o Grupo de Convivência Girassol, com um filme sobre o protagonismo feminino em alusão ao Agosto Lilás, sala multiuso, às 14h.

18/08 – Palestra sobre a Lei Maria da Penha com os usuários deste CECF em alusão ao Agosto Lilás, sala multiuso, às 14h.

18/08 - Café da manhã partilhado para celebrar o Dia do Estagiário com os acadêmicos inseridos neste CECF, sala multiuso, às 9h.

27/08 - Dia do Psicólogo com lanche e homenagem aos profissionais que atuam n0o centro, na sala multiuso, às 10h

31/08 - Palestra sobre Alimentação & Saúde & Esporte com os usuários deste CECF sobre o tema em questão, sala multiuso, às 13h.

Centro Estadual de Convivência Família Maria de Miranda Leão - Alvorada

03/8 - Roda de Conversa sobre o Estatuto da Juventude. no salão multiuso, às 15h.

07/08 - Culto Ecumênico em alusão ao Aniversário do CECFMML, no salão multiuso, às 9h30.

08/08 - Palestra de conscientização sobre a Lei Maria da Penha, salão multiuso, às 9h.

11/08 - Aniversário do CECFMML, no salão multiuso, às 14h30.

11/08 - Homenagem ao Dia dos Pais, no salão multiuso, às 16h

25/08 - Lanche partilhado em alusão ao Dia dos Estagiários e dos Psicólogos, no salão multiuso, às 9h.

31/08 - 2° Bazar do Miradinha, no salão multiuso, das 9h às 16h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola - Cidade Nova

01/08 - Abertura do mês com a campanha Agosto Lilás (Lei Maria da Penha), com Aulão Lilás, panfletagem, às 8h30, 15h40 e 17h. Palestra no Teatro do centro sobre a Lei Maria da Penha com o tema: “Grito do Silêncio”, às 9h.

02/08 - Orientação e panfletagem sobre o tema às 19h.

07/08 - Abordagem Social sobre o tema, às 18h

11/08 – Sessão de embelezamento e campeonato de jogos para celebrar a Semana dos Pais, às 16h

Centro Estadual de Convivência Família Teonízia Lobo – Mutirão

01/04 - Ação de Saúde com atendimento com clínico geral, às 9h

03/08 – Para celebrar o Agosto Lilás, o centro vai realizar um passeio externo no balneário da Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militar do Amazonas, com saída às 8h. Paralelamente, haverá um aulão de ritmos e café compartilhado.

04/08 – Roda de conversa para celebrar o Dia da Juventude com informações sobre o Estatuto da Juventude.

07/08 – Ainda como parte da programação do Agosto Lilás, haverá um aulão de ritmos, seguido de palestra, com a temática Lei Maria da Penha e as diversas formas de relacionamentos abusivos e distribuição de informativos, no horário das 8h às 18h

11/08 – Para celebrar o Dia dos Pais, será servido um café compartilhado, às 8h.

18/08 - Atividade externa com os participantes da atividade de skate do Projeto Mais Vida, na Ponta Negra com saída às 8h.

18/08 - Homenagem aos estagiários, pelo Dia do Estagiário, com a participação dos usuários dos grupos de convivência, às 18h

28/08 - Homenagem às psicólogas do centro, pelo Dia do Psicólogo, às 14h.

Centro de Convivência Família Magdalena Arce Daou – Santo Antonio

02/08 - Semana alusiva à Lei Maria da Penha com palestra e roda de conversa com a assistente social Maria Amorim e convidados do Sapem, com a contribuição da psicóloga Raquel Lemos, na sala do multiuso, às 9h30.

09/08 – Celebração do Dia dos Pais, com café da manhã com os pais que frequentam o centro, juntamente com os parceiros (SEC, Sejusc, Faar, Cetam), no salão central do Magdalena, às 9h30.

18/08 – Celebração do Dia do Estagiário com um lanche coletivo com todos os estagiários do CECF MAD, às 9h.

27/08 - Dia do Psicólogo celebrado com um café compartilhado, às 9h.

Centro de Convivência do Idoso – Ceci Aparecida

03/08 - Abertura e sensibilização da Campanha Agosto Lilás, com o objetivo de alertar os servidores e colaboradores sobre a importância da prevenção e do enfrentamento pelo fim da violência contra a mulher. (Foto no painel temático). A campanha será disseminada durante todo o mês no salão central do Ceci, das 10h às 15h.

04/08 - Baile do Ceci, com a participação do Carrossel da Saudade, além da exposição de produtos artesanais como estímulo ao empreendedorismo, no salão central, das 16h às 21h30.

07/08 - Realização de sensibilização com convidado e abordagem técnica da equipe psicossocial, com participação dos usuários e alunos das escolas parceiras da comunidade, com objetivo de divulgar e fazer conhecer a Lei Maria da Penha; apresentação do Teatro SEC, retratando a temática, no salão central, às 14h.

08/08 - Abordagem técnica com panfletagem sobre a Campanha Agosto Lilás pelo fim da violência contra a mulher, com objetivo despertar a sociedade em geral para a importância da disseminação da Lei Maria da Penha, na Feira de Aparecida, das 9h às 16h.

07 a 11/08 - Realização de Oficinas para confecção de lembranças para o Dia dos Pais, na sala multiuso I, das 9h às 14h

11/08 - Baile do Ceci, com a participação do Carrossel da Saudade, em comemoração ao Dia dos Pais, além da exposição de produtos artesanais como estímulo ao empreendedorismo, no salão central, das 16h às 21h30.

14 a 18/08 - Passeios com os Grupos de Convivência em comemoração ao Dia dos Pais para o Teatro Amazonas, das 8h às 14h.

17/08 - Homenagem aos estagiários do Ceci pelo Dia do Estagiário, enfatizando a relevância do estágio para formação dos estudantes, na sala multiuso.

18/08 - Realização do Baile do Ceci, no salão central, das 13h às 17h

25/08 - Realização Baile do Ceci, no salão central, da 13h às 17h

29/08 - Celebração em comemoração ao aniversário dos 15 anos do Ceci, no salão central, às 9h. No dia seguinte, 1º de setembro, com o baile iniciando às 14h.

Veja Também

Loka Tentação e Randerson Couto agitam Casa de Praia Zezinho Corrêa neste domingo

Liceu Claudio Santoro abre vagas em cursos gratuitos de produção cenográfica e bioinstrumentos