Celebração do Dia Mundial da Ópera reúne grandes nomes em encontro de tenores no Teatro Amazonas

Manaus/AM - O Teatro Amazonas reúne grandes nomes nacionais e internacionais do canto erudito, no dia 25 de outubro, no “XII Encontro de Tenores do Brasil”. A data marca a comemoração do Dia Mundial da Ópera. No palco, estarão o ucraniano, radicado na Itália, Vasyl Solodkyy, o chileno Enrique Bravo, o paulista Alan Faria, o paraense Wilken Silveira e o tenor idealizador do evento, o amazonense Miquéias William.

Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis para venda na bilheteria do Teatro Amazonas e no site https://shopingressos.com.br. Além dos tenores, o evento contará com a participação da orquestra Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro.

Serviço

Evento: Encontro de Tenores do Brasil

Data: 25.10.2023

Local: Teatro Amazonas

Ingressos: Variam de R$ 30 a R$150 – Disponível na bilheteria do Teatro Amazonas e no site https://shopingressos.com.br

