Casarão de Ideias recebe terceiro ‘Encontro Violão das Águas’

Manaus/AM - O Casarão de Ideias recebe nesta quarta (14) e quinta-feira (15), a terceira edição do ‘Encontro Violão das Águas’. As apresentações irão ocorrer, nos dois dias, às 19h e os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Atendendo as normas de distanciamento social, o local irá operar apenas com 50% da capacidade.

De acordo com Robert Ruan, violonista e um dos idealizadores do projeto, uma das propostas desta terceira edição era reunir os quatro finalistas do concurso de violão Domingos Lima, realizado pela Secretaria de Cultura do Estado (SEC). Para isso, ele convidou Wagner Tiburtino e Raphael Moraes – que se apresentam na quarta –, além de Benjamin Prestes e o próprio Robert – que irão se apresentar na quinta.

“Eu e o Raphael (Moraes) fomos finalistas na categoria Violão Popular. Já o Benjamin (Prestes) e o Wagner (Tiburtino), foram finalistas na categoria Violão Erudito. O que norteia o ‘Violão das Águas’ é a possibilidade de mostrar para os ouvintes, a grande variedade de repertório para o instrumento que, muitas das vezes, não é nem conhecido pela maioria das pessoas”, comenta Robert.

A primeira edição do projeto ocorreu, em 2017, em quatro locais distintos de Manaus e a segunda edição ocorreu, em 2019, no Teatro Amazonas. “A primeira e segunda edição, assim como esta de agora, aconteceram de forma independente. Por meio delas, soubemos o quão importante esse projeto é para o violão local, uma vez que a recepção e o feedback das pessoas foram bastante positivos”, salienta ele.

Nesta edição, segundo Robert, o repertório dos músicos irá desde compositores locais, como o maestro Jeremias Dutra, César Lima e do próprio idealizador do projeto até obras do período barroco. “Também teremos a participação especial do pianista Felipe Alexandrino, que acompanhará Benjamin no concerto para violão e piano composto por Heitor Villa-Lobos”, adianta.

Mesmo com cenário atual, Robert adianta que a perspectiva para essa edição é muito boa. “O público que nos acompanha tem manifestado interesse em estar conosco em ambos os dias. Inclusive, uma boa parcela dos ingressos já foi vendida para os dois dias. Além do mais, o Casarão de Ideias é o espaço ideal para apresentações como as nossas, pois é acolhedor tanto para o público quanto instrumentistas”, finaliza ele.

Mais informações podem ser obtidas por meio das redes sociais do espaço cultural ou no telefone (92) 3633-4008.