Casa de praia Zezinho Corrêa oferece 'Noite do bolero' neste sábado em Manaus

Neste sábado, o espaço recebe a partir das 18h30 o cantor Berg Guerra; às 19h30 a apresentação especial de Edy Castro; e finalizando as atrações de bolero, às 20h, a apresentação especial do artista Nunes Filho.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, neste sábado (3), a programação "Uma noite de Bolero", na casa de praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. Serão cinco apresentações, com artistas amazonenses.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.