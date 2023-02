'Carnavalzinho' terá atividades para crianças neste sábado em Manaus

A programação começa a partir das 9h, com a Corridinha Kids. Às 10h30, está marcada a apresentação teatral “Evangelho Muda”. Às 11h, acontece a atividade “bombeiros mirins”, às 13h terá uma apresentação musical e às 14h acontece o baile “Folia Kids”. Por fim, o encerramento acontece às 15h30, com o concurso “Miss & Mister Kids 2023”.

Manaus/AM - Neste sábado (11) acontece o “Carnavalzinho” no Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo. O evento é gratuito e aberto ao público infantil, com a realização de brincadeiras lúdicas como danças e corridas, além do concurso da miss e do mister kids.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.