Carimbó de Lia Sophia e Pinduca vai agitar o festival Passo a Paço 2022

Acompanhada pelo 'rei do carimbó', Pinduca, no dia 3, Lia Sophia se apresenta às 21h no palco caboquinho, do Festival #SouManaus Passo a Paço 2022, localizado no terminal de cargas ao lado do mercado Adolpho Lisboa, na Manaus Moderna. A presença da musa do carimbó contemporâneo foi confirmada nesta quarta-feira (20) pelo prefeito David Almeida.



Lia Sophia, que mistura ritmos da Amazônia, como o carimbó e a guitarrada, com batidas internacionais como o zouk, para criar uma música tropical e dançante, promete animar o Passo a Paço, no primeiro dia do festival.



Essa é a sexta atração divulgada pelo prefeito David Almeida que, nos últimos dias, anunciou a banda Jota Quest; André Valadão; Felipe Araújo; Joelma, Duda Beat, e agora Lia Sophia e Pinduca. O festival vai contar com mais de 20 atrações nacionais e mais de 50 locais.



Serão quase 100 horas de programação artístico-cultural distribuída em mais de dez áreas de ocupação, que inclui quatro palcos: Caboquinho, Coreto, Cultura Urbana e Tucupi. O principal objetivo do festival é projetar, nacionalmente, os artistas locais, além de potencializar o turismo na cidade de Manaus.



Os detalhes da programação e demais atrações serão anunciadas nesta quinta-feira, 21/7, às 9h, durante coletiva de imprensa no complexo Armazém XV, localizado no porto de Manaus - Centro. O acesso à guarita será pela rua Taqueirinha.