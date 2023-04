Caravana da Páscoa leva programação recreativa a diferentes pontos de Manaus

Manaus/AM - A 2ª edição da Caravana de Páscoa, com direito a caça aos ovos e sessão de fotos com o Coelhinho, acontecerá nos dias 04, 05 e 08 de abril, em três pontos de Manaus. O evento é gratuito.

Na terça-feira (04), o Coelhinho da Páscoa chega ao Centro de Convivência Pe. Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O produtor cultural Alisson Cruz fala sobre o protagonismo do personagem, que estará presente nos três dias de ação. "Esperamos nesta primeira oportunidade despertar o espírito da Páscoa com muita alegria e diversão", conclui Arlisson, que está à frente da Espatódea Trupe, companhia e escola de artes cênicas que realizará dinâmicas recreativas com as crianças.

Na quarta-feira (05), a Caravana da Páscoa segue para o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, localizado na Compensa, na zona Oeste da capital. Desta vez, os Construtores da Arte Cristã apresentam o espírito da Páscoa com dinamismo, encanto e alegria. As ‘selfies’ com o Coelhinho estão garantidas para toda a família.

O encerramento da Caravana ocorre no sábado (08), com uma programação no Hall do Teatro Amazonas e Largo de São Sebastião. Pintura no rosto e escultura de balão estão entre as atividades que serão oferecidas. A Cia Alecrim Nativo comanda a instigante caça aos ovos, que acontece no jardim do cartão-postal do maior monumento do Amazonas.