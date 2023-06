Caprichoso comanda Bar do Boi nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - O Movimento Marujada promove especialmente nesta sexta-feira (9), o tradicional Bar do Boi. Com o tema “Esse Amor não tem fim!”, o evento começa às 21h com entrada gratuita no Sambódromo.

O Levantador de Toadas Patrick Araújo, o Amo do Boi Prince do Caprichoso e a Marujada de Guerra são os itens oficiais confirmados. Diretamente de Parintins, a levantadora de toadas Paula Gomes também está confirmada no palco do evento. Completam a constelação de atrações Paulinho Viana, Klinger Júnior, Márcio do Boi e Victtor Schaefer, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

Mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99103-6772 e camarotes pelo (92) 98833-0777. O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Acesso de menores – O Movimento Marujada comunica que, por determinação do Juizado da Infância e da Juventude Infracional, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a presença e permanência de menores de 12 anos no evento. Aos maiores de 12 anos e menores de 15 anos, é possível a permanência no evento, desde que acompanhado de um dos pais ou responsável, o qual deverá assinar um termo de compromisso, quanto a responsabilidade acerca de eventual situação de vulnerabilidade do menor; caso esteja acompanhado de terceiro responsável, este deverá portar autorização dos pais ou responsável legal; e aos maiores de 15 anos, é possível a permanência, desde que acompanhado dos pais ou maior responsável.

Marujada de Guerra – Neste sábado, a Marujada de Guerra realiza o penúltimo ensaio oficial na temporada que antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins. Na reta final de preparação, o melhor ritmo do Festival concluirá em breve os ajustes técnicos das toadas do álbum “O Brado do Povo Guerreiro”, trilha do Boi Caprichoso para o espetáculo de arena.

Paulinho Viana e Márcio do Boi comandam o evento, que contará com convidados e participações. O ensaio da Marujada de Guerra tem início às 19 horas, com entrada a R$ 15 na portaria do evento. Mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99112-1094.