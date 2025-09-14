CapiValley chega a Manaus com experiência imersiva inédita





Manaus recebe, a partir do dia 16 de setembro, uma atração exclusiva, a única do gênero no país: o CapiValley, parque temático infantil criado pela Baladeira.Lab, laboratório criativo com 17 anos de atuação em experiências imersivas, cenografia e ativações de marca. O espaço funcionará no Manauara Shopping até o dia 19 de outubro, durante todo o horário de funcionamento do mall.

Lançado nacionalmente em Fortaleza, no Iguatemi Bosque, o CapiValley transforma o ambiente do shopping em uma verdadeira floresta lúdica habitada por personagens originais como Capitu, Cacá, Patota, Sapoti e Noar. Voltado para crianças de 2 a 12 anos, o parque conta com mais de 10 espaços interativos, que unem aventura, sensorialidade e educação ambiental em uma experiência inesquecível para toda a família.

Entre os destaques da atração estão a Capiloja com produtos exclusivos, o Lago da Patota, o Observatório da Capitu e o Labirinto do Cacá. Parte da renda será destinada à ONG CAPA, que atua na proteção de capivaras e outros animais silvestres.

O CapiValley ficará disponível até dia 19 de outubro.